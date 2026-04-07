Общение на сайте знакомств обернулось для жителя Арзамаса потерей 2 млн рублей

57-летний житель Арзамаса лишился почти 2 млн рублей после знакомства на сайте с девушкой. Она предложила ему заработать на бирже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Доверившись новой знакомой, мужчина продолжил общение в мессенджере с «консультантом» по покупке и продаже активов. Злоумышленник убедил арзамасца пополнить счет в программе. Для этого гражданин взял под залог квартиры 1,5 млн рублей, из которых у него удержали 199 000 рублей за подбор инвестора. Оставшуюся сумму мужчина передал курьеру.
В дальнейшем аккаунт жителя Арзамаса был заблокирован. Чтобы исправить ситуацию, аферисты запросили у него еще 430 000 рублей. Мужчина отправил их на счета мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
