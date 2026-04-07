В Хабаровском крае в мае 2026 года работать придётся всего 19 дней

Май в Хабаровском крае обещает быть коротким для работы, но длинным для отдыха, — сообщает hab.aif.ru.
Согласно производственному календарю, жителей ждёт всего 19 рабочих дней и 12 выходных. Сразу с 1 по 3 мая хабаровчане смогут отдохнуть в честь Праздника Весны и Труда, а с 9 по 11 мая — по случаю Дня Победы.
Особый акцент стоит сделать на 8 мая: рабочий день будет сокращён на один час, что даст возможность чуть раньше закончить дела и подготовиться к праздничному уикенду.
Эксперты советуют использовать длинные выходные с умом: взяв несколько дней отпуска с 4 по 8 мая можно получить почти две недели отдыха подряд. Многие жители уже строят планы на поездки, встречи с семьёй и друзьями, активный отдых на природе или просто возможность выспаться и собраться с мыслями перед летними месяцами. Для тех, кто любит планировать заранее, это шанс совместить отдых и личные дела без спешки и лишних трат.
Майские праздники в Хабаровском крае становятся временем, когда короткий рабочий месяц превращается в настоящий шанс на перезагрузку и новые впечатления.