Фестиваль «Демографическая весна» на Кубани посетили более 2 тысяч человек

Свыше 2 тыс. человек посетили фестиваль «Демографическая весна», который прошел впервые в Краснодаре 4 апреля. Поддержка семей с детьми — одна из задач нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социального развития Кубани.
«Исторически наш регион славился своими семейными ценностями, принципами. Казак без жены, что шашка без ножен — так говорили на Кубани. Семьи всегда были большие, многодетные. Сегодня мы снова становимся краем многодетных семей. Их у нас уже 95 тысяч. Это результат семейноцентричной политики в стране и крае, когда все меры господдержки сосредоточены на улучшении условий жизни семей с детьми. Поддержка материнства и детства, института брака, задачи демографического развития — это наши важнейшие приоритеты. Уверена, что на Кубани этот семейный праздник станет доброй традицией», — сказала вице-губернатор региона Елена Воробьева.
Мероприятие посетили многодетные, молодые и студенческие семьи. Для них подготовили концертную программу, организовали ярмарку. Также на фестивале работали тематические площадки, состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Семья года».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.