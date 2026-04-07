Последствия циклона в Хабаровском крае устраняют.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, на текущий момент на дорогах края задействовано 58 единиц техники. В Хабаровске основной упор сделан на посыпку песко-соляной смесью подъездов к остановкам и пешеходных переходов. За минувшие сутки в городе было израсходовано 20 тонн реагентов. Несмотря на продолжающиеся осадки в Бикинском, Вяземском и Николаевском районах, проезд по федеральным и краевым трассам остается открытым.