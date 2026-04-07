Ольга Серябкина о примирении с Еленой Темниковой: «Не было внутреннего импульса»

Певица Ольга Серябкина призналась, почему так и не помирилась с бывшей коллегой по группе SEREBRO Еленой Темниковой. По словам артистки, за прошедшее время у сторон просто не возникло желания возобновить общение. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.
«Не было такой задачи, не было внутреннего импульса на эту тему. И это всегда двусторонняя история. В мою сторону тоже не было никаких импульсов. Если бы они были, если бы, например, Лена мне позвонила и сказала: “Давай поговорим”, я бы никогда не отказала», — призналась певица.
Серябкина подчеркнула, что отношения не поддерживаются с обеих сторон, и ни она, ни Темникова не предпринимали шагов к примирению. Она добавила, что в итоге они действительно не общаются.
Также певица отметила, что ее любимым составом стал более поздний период — с Катей Кищук и Полиной Фаворской. По ее словам, это было время творческого расцвета и хороших отношений внутри коллектива.
