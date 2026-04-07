В Прикамье мать с ребёнком спасли от разлуки благодаря помощи «Дедморозим»

Девушка не знала, что ей делать и куда обращаться.

Служба сохранения семей помогла девушке из Прикамья не потерять ребёнка и пережить кризис, сообщил благотворительный фонд «Дедморозим».

Жительница Перми Елена (имя изменено) столкнулась с кризисной ситуацией: отец ребёнка, с которым они прожили два года, покинул страну, оставив её одну с дочерью и кредитными обязательствами. Мужчина заявил, что ребёнок не его.

Девушка скрывала беременность до самых родов. Мама, которая страдает алкогольной зависимостью, не смогла помочь — условий для жизни с младенцем не было. Елена боялась, что из-за этого её могут разлучить с ребёнком. Тогда она обратилась к знакомой, а та связала её с «Дедморозим».

Команда Службы сохранения семей помогла молодой маме вещами первой необходимости, продуктами и оплатой жилья в первые месяцы. С Еленой также начали работать психолог и юрист.

«Я первый раз родила, ребёнок ревёт, как понять: чего он хочет? Психолог помог мне наладить контакт с дочкой, и с каждым днём я стала любить её всё сильнее и сильнее. Без юристов я бы просто не разобралась, куда идти и что писать, чтобы получить все пособия», — рассказывает Елена.

Специалисты помогли устроить малышку в детский сад с пяти месяцев, чтобы мама могла вернуться на работу. Сейчас Елена справляется сама.

Поддержать команду, которая помогает сохранять семьи, можно на сайте фонда.