Роскачество назвало норму куличей и яиц на Пасху для волгоградцев

Роскачество рекомендовало волгоградцам съедать не более 150−200 граммов кулича и двух яиц в день во время Пасхи. Это примерно 2−3 небольших кусочка толщиной около сантиметра.
«Кулич — продукт с высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки. В 100 граммах содержится от 350 до 450 килокалорий. При малоподвижном образе жизни избыточное потребление быстро приводит к набору веса. Кроме того, большое количество быстрых углеводов создает резкую нагрузку на поджелудочную железу», — пояснили специалисты. С яйцами ситуация похожая. Одно яйцо содержит 200−250 миллиграммов холестерина, а верхняя безопасная суточная норма для здорового взрослого человека — до 300 миллиграммов. «Лента.ru» пишет: поэтому больше двух яиц в день есть не стоит. Это касается и вареных яиц, и тех, что входят в состав кулича.
Особенно важно соблюдать эти нормы тем, кто соблюдал Великий пост. После длительного ограничения пищеварительная система работает в щадящем режиме, и резкое употребление большого количества жирного и сладкого может привести к расстройству желудка, тяжести и обострению хронических заболеваний.
Также стоит быть внимательными людям с болезнями желчного пузыря, поджелудочной железы и тем, кто контролирует вес.
