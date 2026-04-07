Роскачество назвало норму куличей и яиц на Пасху для волгоградцев

«Кулич — продукт с высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки. В 100 граммах содержится от 350 до 450 килокалорий. При малоподвижном образе жизни избыточное потребление быстро приводит к набору веса. Кроме того, большое количество быстрых углеводов создает резкую нагрузку на поджелудочную железу», — пояснили специалисты. С яйцами ситуация похожая. Одно яйцо содержит 200−250 миллиграммов холестерина, а верхняя безопасная суточная норма для здорового взрослого человека — до 300 миллиграммов. «Лента.ru» пишет: поэтому больше двух яиц в день есть не стоит. Это касается и вареных яиц, и тех, что входят в состав кулича.