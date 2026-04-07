Срок гаражной амнистии в России предлагают продлить еще на 5 лет

В Госдуму внесён законопроект о продлении сроков гаражной амнистии ещё на пять лет, до 1 сентября 2031 года. Упрощённый порядок оформления гаражей действует в России с сентября 2021 года. По аналогии с дачной амнистией он позволяет узаконить гаражи и участки под ними без лишних хлопот.
На вопросы наших читателей на эту тему ответила Татьяна Горелова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области.
— Наша семья много лет владеет гаражом в гаражном кооперативе. Какие-либо документы отсутствуют, но есть книжка учёта электроэнергии в гараже. Может ли это служить подтверждением того, что гараж наш?
— Закон позволяет использовать любые документы, косвенно подтверждающие, что вы давно и добросовестно пользуетесь гаражом. Квитанции об оплате электроэнергии или договор о подключении гаража к сетям как раз являются таким подтверждением.
Книжка учёта электроэнергии — это веское основание для запуска процесса. Главное, чтобы гараж был капитальным, то есть имел фундамент и прочную связь с землёй, также гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года (до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ). В идеале в квитанциях или книжке должна прослеживаться дата, подтверждающая, что вы пользовались гаражом в этот период. Временные металлические («ракушки») или сборно-разборные конструкции под амнистию не попадают.
— Какие ещё документы могут служить основанием для запуска процесса оформления гаража в собственность?
— Подойдут решения органов власти о разрешении строительства, проектировании гаража. Также — строительный паспорт или акт приёмки гаража, документ, разрешающий возведение гаража жителям многоквартирного дома на территории, прилегающей к дому. Все документы должны быть изданы до 29 декабря 2004 года.
Будут иметь значение акт, подтверждающий включение гражданина в гаражный кооператив, или платёжные документы, подтверждающие уплату налогов за гараж или земельный участок, на котором он расположен.
— Куда жителю нужно обратиться, чтобы начать процедуру оформления?
— Для оформления в собственность участка под гаражом необходимо обратиться с заявлением в администрацию того населённого пункта, где он расположен, или в МФЦ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как грамотно воспользоваться гаражной амнистией.