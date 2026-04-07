В Прикамье троих жителей осудят за незаконную вырубку леса на 28 млн рублей

Уголовное дело уже направлено в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о незаконной заготовке древесины. Перед судом предстанут трое жителей Бардымского округа, которых обвиняют в масштабной вырубке леса.

По данным следствия, организатором схемы стал 39-летний предприниматель. Он привлёк к незаконной деятельности двух знакомых. С мая по август 2023 года мужчины без каких-либо разрешений заготавливали древесину в Осинском лесничестве.

Следователи установили, что за это время было уничтожено более 600 деревьев разных пород — среди них ель, липа, пихта, берёза и осина. Срубленный лес вывозили на пилораму предпринимателя, где его перерабатывали и готовили к продаже.

Общий ущерб лесному фонду России превысил 28 миллионов рублей.

В ходе расследования на имущество предпринимателя — технику и земельный участок общей стоимостью более 6,6 миллиона рублей — наложили арест.

Уголовное дело уже направлено в суд. Обвиняемым вменяется незаконная рубка леса в особо крупном размере. На время разбирательства им запрещено совершать определённые действия.