В Свердловской области открыли новый туристический маршрут «Тайны леса»

Новый туристический маршрут «Тайны леса» открыли в природном парке «Бажовские места» в Сысертском городском округе Свердловской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации муниципалитета.
Его протяженность составляет около 2,5 км. Маршрут предназначен для спокойных прогулок, семейного отдыха и знакомства с историей лесных промыслов, в частности, с заготовкой живицы — смолы хвойных деревьев.
«Новая тропа позволяет погрузиться не в историю Талькова камня, а в лесные промыслы, которые были распространены в Сысертском районе. Здесь сохранилось много деревьев со следами заготовки живицы. У посетителей часто возникают вопросы — что это за необычные отметки на соснах. Поэтому мы решили рассказать об этом подробнее. Сысертский лесхоз в свое время считался одним из передовых в Советском Союзе: сюда приезжали специалисты со всей страны, чтобы перенимать опыт правильной заготовки живицы», — рассказал методист природного парка Сергей Санатин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.