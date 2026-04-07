Ольга Серябкина: С Филиппом Киркоровым легче работать, чем с Егором Кридом

Певица SERYABKINA (Ольга Серябкина) честно сравнила работу с двумя звездами российской эстрады — Филиппом Киркоровым и Егором Кридом. Певица рассказала, с кем ей оказалось проще и приятнее сотрудничать в студии. Об этом она откровенно рассказала в интервью KP.RU.
«С Филиппом Киркоровым легче работать, чем с Егором Кридом, если быть честной. Вообще, мне кажется, чем больше и масштабнее мастер, тем он легче в работе. У меня потрясающий, невероятный опыт работы с Филиппом», — поделилась певица в беседе с KP.RU.
Поводом для совместной работы стала песня «Париж-Москва». Идея трека родилась после романтической поездки Ольги с мужем в Париж на годовщину свадьбы. Изначально песня задумывалась как «Петербург-Москва», но после путешествия название решили изменить.
Ольга призналась, что работа с Киркоровым стала для нее невероятным опытом. По ее словам, общение с легендой эстрады было теплым, легким и приятным.
Напомним, после выхода клипа «Если ты меня не любишь» Ольга Серябкина и Егор Крид поругались. Певица намекала, что конфликт мог возникнуть после того, как она отказала рэперу в близости.