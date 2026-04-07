«Да пусть сравнивают. А че? Мне нравится!»: Серябкина про новый состав группы SEREBRO

Бывшая участница SEREBRO Ольга Серябкина в интервью KP.RU высказалась о новом составе группы. На премии RU.TV девушки вышли на сцену практически друг за другом. Ольга зажгла со своим хитом «Мало тебя» и ярким номером, где летала в клетке, а обновленный коллектив следом отработал свой выход.
«Я не видела их выступления, если честно, но я вообще спокойно отношусь к девчонкам. Любой вопрос про группу “Серебро” или про новый состав меня никаким образом не триггерит, не волнует», — поделилась певица в интервью KP.RU.
По словам Серябкиной, она бы точно так же наблюдала за новым составом, если бы сидела среди зрителей. Певица заметила, зачем девушкам закрывать глаза во время ее выступления? Конечно, они смотрели.
«Понятно, что будут сравнивать до тех пор, пока существует группа. Да пусть сравнивают. А че? Мне нравится!» — заявила экс-участница SEREBRO.
Напомним, певица рассказывала, что разрыв контракта исходил от продюсера. Максим Фадеев, который сделал группу популярной, в один момент утратил интерес ко всем музыкантам, с которыми сотрудничал, и закрыл свой музыкальный лейбл.