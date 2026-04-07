The Times: Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи недееспособен

Авторы материала отмечают, что Хаменеи находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.
Город Кум находится в 130 километрах к югу от Тегерана, в шиитском исламе он считается священным, уточняется в публикации.
Еще 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв.
При этом 18 марта Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и при ранении получил лишь незначительные травмы, в частности легкое ранение ноги. Иранскому лидеру удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад.
24 марта СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи одобрил проведение переговоров с представителями США и согласился быстро завершить военный конфликт, но только в соответствии с его условиями.