Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи недееспособен

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум. Об этом пишет американская газета The Times со ссылкой на данные разведки Ирана и США.

Авторы материала отмечают, что Хаменеи находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.

Город Кум находится в 130 километрах к югу от Тегерана, в шиитском исламе он считается священным, уточняется в публикации.

Еще 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв.

При этом 18 марта Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и при ранении получил лишь незначительные травмы, в частности легкое ранение ноги. Иранскому лидеру удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад.

24 марта СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи одобрил проведение переговоров с представителями США и согласился быстро завершить военный конфликт, но только в соответствии с его условиями.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше