Первые бабочки проснулись на юге Красноярского края

Бабочку-многоцветницу, которая очнулась после зимы, заметил заместитель начальника Минусинской лесопожарной станции Максим Дрюков. Он сфотографировал яркую представительницу семейства Нимфалиды в Минусинском бору. Многоцветница — дневная бабочка с яркими крыльями, которые сочетают чёрный, рыжий, золотой, голубой и жёлтый цвета. Их обратная сторона, коричнево-бурого цвета, помогает маскироваться в сухой лист. С наступлением тепла, после таяния снега, она просыпается и готовится к размножению. Одна бабочка может отложить до 100 яиц, после чего погибает. Через пару недель из них вылупляются гусеницы, спустя месяц они крупнеют, затем окукливаются, а к концу июня превращаются в ярких бабочек. Осенью бабочки, затаившись в дуплах, под корой, в щелях, впадают в сон, чтобы вернуться весной. Сотрудники Лесопожарного центра Красноярского края призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, чтобы беспечность не привела к пожару, который может погубить и этих многоцветных красавиц.