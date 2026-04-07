В Шарыпове подростков заподозрили в кражах из незапертых автомобилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпове двое подростков 15 и 16 лет стали фигурантами уголовных дел о кражах из автомобилей.
В полицию обратились двое местных жителей 64 и 40 лет. Они сообщили, что из их машин пропали аккумуляторы, а также автомагнитола и набор инструментов. Общий ущерб составил около 16 тысяч рублей.
Как установили полицейские, подростки находили незапертые автомобили во дворах. Из одной машины они забрали аккумулятор, который понадобился одному из них для домашней аудиосистемы. Позже они решили повторить кражу и из другого автомобиля вынесли аккумулятор, инструменты и магнитолу.
Похищенное имущество изъяли и вернули владельцам.
Возбуждены уголовные дела о краже. Подростки находятся под подпиской о невыезде, сообщили в краевом МВД.