Мошенники начали использовать «завлекательный» способ маскировки вирусов

Мошенники начали использовать «завлекательный» способ маскировки вредоносного ПО с помощью ссылки на всплывающее окно. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники начали использовать «завлекательный» способ маскировки вредоносного ПО с помощью ссылки на всплывающее окно. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Например, во всплывающем окне пользователю предлагают посмотреть видео аварии с его участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.

— Любое взаимодействие с подобными окнами может привести к заражению устройства. Будьте осторожны и относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы, — говорится в публикации.

Также мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей.

В МВД рассказали, что при появлении первых подозрений на общение с мошенниками нужно обсудить ситуацию с близкими, а также не поддаваться панике и эмоциональному давлению.

Министерство внутренних дел подготовило предложения, которые направлены на ужесточение ответственности за мошеннические действия в сфере автомобильного страхования. Так, страховым махинаторам хотят отказывать в продаже ОСАГО в течение одного года — трех лет после этого.