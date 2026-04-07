В Нижнем Новгороде подвели итоги «слепой» дегустации яиц к Пасхе

Участники оценивали только вкус и внешний вид варёных яиц.

В преддверии Пасхи, когда растет спрос на яйца, в Нижнем Новгороде прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику. На встречу пригласили журналистов нижегородских СМИ, священников и экспертов пищевой промышленности.

Самым интересным событием стала «слепая» дегустация куриных яиц, купленных в обычных магазинах области. Четыре образца — от производителей из Нижегородской, Владимирской, Тульской областей и Чувашии — подали без названий и упаковок. Участники оценивали только вкус и внешний вид варёных яиц.

Результаты голосования:

Первое место — «Дивеевское яйцо» (Дивеевская птицефабрика). За него проголосовали 64% участников.

Второе место — «Ко-коль» от владимирской компании «Зерно» (27% голосов).

Третье место — яйца «Моя цена» от Тульской птицефабрики (9%).

Четвертое место — чувашский бренд «Пернатая долина».

Организаторы отметили, что победа местного производителя — ещё одно доказательство высокого качества нижегородских продуктов на рынке.

Как рассказали представители фабрики, «Дивеевское яйцо» продаётся во всех крупных сетях региона. А к празднику выпустили новую упаковку — сразу по 20 штук.

Завершилась встреча ещё одной дегустацией — на этот раз продукции «Павловской курочки». Гостям предложили блюда, которые украсят пасхальный стол: мясо в маринаде для запекания, а также деликатесы — ветчину, рулеты и куриное карпаччо.