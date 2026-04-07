Реагенты разъедают обувь: коммунальщиков обяжут возмещать ущерб россиянам

Коммунальные службы несут ответственность за ущерб, причиненный неубранными после зимы реагентами, сообщает ТАСС со ссылкой на преподавателя МГЮА, юриста Георгия Пачулию.

Коммунальные службы несут ответственность за ущерб, причиненный неубранными после зимы реагентами, сообщает ТАСС со ссылкой на преподавателя МГЮА, юриста Георгия Пачулию.

По его словам, уборка противогололедных средств входит в прямые обязанности обслуживающих организаций. При нарушении этих требований вред подлежит компенсации.

Эксперт уточнил, что в Москве действует порядок, по которому ущерб зеленым насаждениям должен возмещаться в полном объеме. Речь идет о затратах на посадочный материал, работы по восстановлению и дальнейший уход за растениями.

Отдельно предусмотрена ответственность за повреждение имущества и вред здоровью. Если реагенты испортили обувь или вызвали повреждения кожи, применяется гражданско-правовая ответственность. В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ ущерб подлежит возмещению в полном объеме.

Пачулия также отметил, что использование реагентов регулируется экологическими нормами. При их нарушении коммунальные службы отвечают за вред, причиненный почве, растениям и дорожному покрытию.

Читайте также: Голуби и штрафы: россиян предупредили о наказании до 5 тысяч за кормление птиц.