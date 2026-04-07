СК переквалифицировал дело о нападении на учительницу в Добрянке

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась.