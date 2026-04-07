Россиян в мае ждут 19 рабочих дней

В предстоящем мае россиян будут работать 19 дней и 12 дней — отдыхать. Такие продолжительные выходные образовались за счет Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы.
В результате граждане будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая по причине празднования Дня Победы. Кроме того, 8 мая станет сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшится на один час.
Из всех месяцев текущего года в мае будет меньше всего рабочих дней. При этом прошедший январь более чем наполовину состоял из выходных и праздников, из-за чего оказался самым «нерабочим» за последние пять лет.
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил, что в текущем году майские праздники в России будут короче, чем в предыдущие годы. Он пояснил, что это связано с тем, что 1 мая выпадает на пятницу, а 9 мая — на субботу.