Серябкина призналась, что будет читать переписки сына: «До 18 лет лучше контролировать»

Певица Ольга Серябкина, взявшая псевдоним SERYABKINA, откровенно рассказала, как планирует защищать сына от опасностей интернета. По ее словам, в современном мире соцсети и мессенджеры могут таить серьезные риски, поэтому контроль родителей до 18 лет жизненно необходим. Об этом она поделилась в беседе с KP.RU.
«Все, что можно контролировать, до 18 лет лучше контролировать. Я говорю именно до 18 лет. И дальше, конечно, уже как будто, ребенок имеет определенный опыт, накапливает его, чтобы понимать, что хорошо и что нет», — подчеркнула Серябкина.
Артистка уточнила, что после совершеннолетия контроль становится менее строгим, ведь у ребенка уже есть жизненный опыт. Тем не менее, пока сын младше 18 лет, она считает надзор обязательным.
«В целом, насколько вы можете дольше контролировать ребенка, это необходимо делать, потому что жизнь опасная, жизнь разная. Сейчас новые формы, новые схемы, новые опасности. Они всегда были и есть. Особенно в мире интернета, конечно же, это стоит делать», — добавил певица в интервью KP.RU.
Напомним, в конце 2021 года певица Ольга Серябкина стала мамой. У нее и бизнесмена Георгия Начкебия родился сын Лука. Артистка стремится, чтобы ребенок развивался всесторонне, но без чрезмерной нагрузки.