За месяц в Волгоградской области высадят 2,7 миллиона деревьев

Весенние лесопосадочные работы стартовали в Волгоградской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». За месяц на площади 760 га планируют укоренить 2,7 млн деревьев, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
В этом году при проведении работ специалисты будут использовать посадочный материал, выращенный на территории области. Это стало возможным за счет создания новых питомников в каждом из 22 лесничеств региона. До конца весны 2 из них, в Среднеахтубинском и Иловлинском районах, получат 24 единицы техники и оборудования. Также в этом году в лесничества региона поступят 6 тракторов, предназначенных для обработки почвы, агроухода и создания минерализованных полос.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.