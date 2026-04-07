За месяц в Волгоградской области высадят 2,7 миллиона деревьев

В этом году при проведении работ специалисты будут использовать посадочный материал, выращенный на территории области. Это стало возможным за счет создания новых питомников в каждом из 22 лесничеств региона. До конца весны 2 из них, в Среднеахтубинском и Иловлинском районах, получат 24 единицы техники и оборудования. Также в этом году в лесничества региона поступят 6 тракторов, предназначенных для обработки почвы, агроухода и создания минерализованных полос.