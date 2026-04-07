Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» отметил трехлетие

Фонд «Защитники Отечества» отмечает три года с момента создания. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в MAX, подчеркнув, что организация стала неотъемлемой частью социальной политики страны.
В Нижегородской области фонд реализует уникальные программы: уже обустроено более 19 квартир для ветеранов с инвалидностью и вручено 5 автомобилей с ручным управлением. Особое внимание уделяется социализации бойцов. Например, нижегородский ветеран Александр Курицын успешно прошел программу переподготовки в МГИМО, став одним из трех выпускников, которые уже трудятся на благо региона.
На сегодняшний день в муниципалитетах области работают более 70 социальных координаторов. Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, всего в России поддержку ветеранам оказывают более 4 500 специалистов, помогая героям находить себя в мирной жизни и получать профессиональное образование.
