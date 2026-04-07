Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» отметил трехлетие

За время работы специалисты регионального отделения успешно решили 97% из 40 тысяч поступивших обращений от ветеранов СВО и их семей.

Фонд «Защитники Отечества» отмечает три года с момента создания. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в MAX, подчеркнув, что организация стала неотъемлемой частью социальной политики страны.

В Нижегородской области фонд реализует уникальные программы: уже обустроено более 19 квартир для ветеранов с инвалидностью и вручено 5 автомобилей с ручным управлением. Особое внимание уделяется социализации бойцов. Например, нижегородский ветеран Александр Курицын успешно прошел программу переподготовки в МГИМО, став одним из трех выпускников, которые уже трудятся на благо региона.

На сегодняшний день в муниципалитетах области работают более 70 социальных координаторов. Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, всего в России поддержку ветеранам оказывают более 4 500 специалистов, помогая героям находить себя в мирной жизни и получать профессиональное образование.

Ранее сообщалось, что рекордное количество грантов РНФ выиграли нижегородские учёные.

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше