В Перми закрыли две торговые точки сети пекарен «Ля Булка»

В Перми суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в специально оборудованных местах. Принадлежащие ей две торговые точки сети пекарен «Ля Булка» временно прекратили работу.
Обе точки общепита находятся в Мотовилихинском районе Перми — на ул. Крупской, 57 и бул. Гагарина, 64. В них обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие риск возникновения инфекционных заболеваний и угрожающие жизни и здоровью людей.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. После возбуждения исполнительного приставы опечатали входные двери точек общепита и составили акты о приостановлении их деятельности на 30 суток.
«Предприниматель предупреждена об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб», — сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.