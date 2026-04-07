Титулованного солдата из Австралии обвинили в пяти военных преступлениях

В Австралии арестовали одного из самых титулованных солдат страны, кавалера Креста Виктории Бена Робертса-Смита. Его задержали в рамках расследования военных преступлений австралийских военных в Афганистане, сообщает The Sydney Morning Herald.
Смита, предположительно, обвиняют в убийстве безоружных афганских гражданских лиц и заключенных, которые не принимали участия в боевых действиях в Афганистане. Уточняется, что на момент гибели они были безоружны.
Авторы материала отмечают, что солдату предъявили обвинения по пяти пунктам военного преступления — убийства. Смиту может грозить пожизненное тюремное заключение.
При этом до этого австралиец судился с тремя газетами за обвинения в совершении военных преступлений, убийстве безоружных гражданских лиц и издевательствах над своими товарищами. Однако военный проиграл журналистам суд, сообщается в публикации.
