Титулованного солдата из Австралии обвинили в пяти военных преступлениях

Главу петербургской ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко арестовали за мошенничество и создание ОПГ. По версии следствия, мужчина переманивал бойцов из Минобороны в свою организацию, обещая им лучшую амуницию и большую зарплату. Но все это оказалось обманом. Мужчина фигурирует еще в нескольких уголовных делах, в том числе об убийстве по предварительному сговору. «Вечерняя Москва» разобралась, чем еще известен Марущенко и в каких преступлениях он замешан.