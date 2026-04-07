Температура воздуха в Хабаровске 8 апреля изменится сразу на несколько градусов

От прошедшего снега в Хабаровске довольно скоро не останется и следа, ведь синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют краевой столице долгожданное потепление. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже 8 апреля мы вновь ощутим приятный апрельский «плюс» — до +11..+13 °C в дневные часы, ночью небольшой «минус» — около −3..-5 °C. Единственное — ветер. Он будет хоть и юго-западным, но временами с весьма сильными порывами — до 15−20 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре ночь на 8 апреля пройдет без осадков и при температуре −4..-6 °C. Погожим будет и день, воздух прогреется до +7..+9 °C. Подобных порывов ветра, что прогнозируются в Хабаровске, в Городе юности не будет, но до 9−14 м/c дойдет.
Прибавят в «плюсе» и показатели на юге региона. Если сегодня столбик термометра здесь показывал +3..+5°C в обеденные часы, то уже завтра потеплеет сразу до +9..12 °C. Ночью температура составит −2..-6 °C. Осадков не прогнозируется, юго-западный ветер умеренный, местами скорость его будет достигать 9−14 м/c.
На севере Хабаровского края небольшой снег возможен, но лишь местами и предстоящей ночью (в Тугуро-Чумиканском районе). В ночные часы температура будет находится в пределах −6..-13 °C, а днем на северных территориях температура вырастет до +4..-3 °C. Ветер умеренный, различных направлений.
Напомним, что у села Лончаково уже отметилось вскрытие реки Уссури, здесь уже сплошной ледоход. А на Амуре у Хабаровска пока можно наблюдать промоины и закраины.
Несмотря на то, что с приходом апреля реки региона активно просыпаются, в крае еще остались ледовые переправы. На контроле инспекторов ГИМС МЧС России их всего три: в Николаевском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском районах.