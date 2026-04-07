Власти выделяют 3,9 млн рублей на желтые липкие пояса для каштанов в Калининграде. Это ловчие ленты против минирующей моли, которые, как говорят специалисты, в прошлые годы неплохо себя зарекомендовали наравне с феромонными ловушками.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, к деревьям планируют прикрепить более 1.5 тыс. липких поясов. Ловушки развесят по три штуки на дерево с заменой в августе-октябре.
Где появятся пояса и ловушки:
Каштановая аллея.
Московский пр-т.
Гвардейский пр-т.
Пролетарская.
Фестивальная аллея.
Сергеева.
Коммунальная.
Шевченко.
наб. Ветеранов.
Правая наб.
пр-т Калинина.
пр-т Ленинский.
пр-т Победы.
Г. Димитрова.
9 Апреля.
А. Невского.
Б. Хмельницкого.
Багратиона.
Бассейная.
Брамса.
Борзова.
Ген. Галицкого.
Ген. -Лейт. Захарова.
Ген. -Лейт. Озерова.
Горького.
Грибоедова.
Д. Донского.
Емельянова.
Зоологическая.
Ижорская.
Киевская.
Кирова.
Книжная.
Колхозная.
Красная.
Красносельская.
Куйбышева.
Летняя.
Лейт. Яналова.
Машиностроительная.
Менделеева.
Мусорского.
Нарвская.
Памяти павших в Афганистане.
Печатная.
Под. Иванникова.
Портовая.
Репина.
Тенистая аллея.
Химическая.
Чайковского.
Чекистов.
Черняховского.
Школьная.
Ю. Гагарина.
Ялтинская.
Марш. Баграмяна.
Театральная.
пр-т Мира.