Власти выделяют 3,9 млн рублей на желтые липкие пояса для каштанов в Калининграде

Ловушки для насекомых установят на многих улицах.

Источник: Комсомольская правда

Власти выделяют 3,9 млн рублей на желтые липкие пояса для каштанов в Калининграде. Это ловчие ленты против минирующей моли, которые, как говорят специалисты, в прошлые годы неплохо себя зарекомендовали наравне с феромонными ловушками.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к деревьям планируют прикрепить более 1.5 тыс. липких поясов. Ловушки развесят по три штуки на дерево с заменой в августе-октябре.

Где появятся пояса и ловушки:

Каштановая аллея.

Московский пр-т.

Гвардейский пр-т.

Пролетарская.

Фестивальная аллея.

Сергеева.

Коммунальная.

Шевченко.

наб. Ветеранов.

Правая наб.

пр-т Калинина.

пр-т Ленинский.

пр-т Победы.

Г. Димитрова.

9 Апреля.

А. Невского.

Б. Хмельницкого.

Багратиона.

Бассейная.

Брамса.

Борзова.

Ген. Галицкого.

Ген. -Лейт. Захарова.

Ген. -Лейт. Озерова.

Горького.

Грибоедова.

Д. Донского.

Емельянова.

Зоологическая.

Ижорская.

Киевская.

Кирова.

Книжная.

Колхозная.

Красная.

Красносельская.

Куйбышева.

Летняя.

Лейт. Яналова.

Машиностроительная.

Менделеева.

Мусорского.

Нарвская.

Памяти павших в Афганистане.

Печатная.

Под. Иванникова.

Портовая.

Репина.

Тенистая аллея.

Химическая.

Чайковского.

Чекистов.

Черняховского.

Школьная.

Ю. Гагарина.

Ялтинская.

Марш. Баграмяна.

Театральная.

пр-т Мира.