Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никогда не позволю себе»: врач Мясников назвал непростительную для медиков ошибку

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о медицинской ошибке, которую считает недопустимой. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном».

По его словам, речь идет о недооценке симптомов, связанных с возможными проблемами сердца. Он отметил, что подобные ошибки он не простил бы ни себе, ни своим подчиненным.

Мясников пояснил, что у части пациентов сердечные патологии, включая инфаркт, могут проявляться нетипично и напоминать менее опасные состояния, например, межреберную невралгию.

— Если такой поступит и скажет: «Мне на вдохе колет», то есть классическая межреберная невралгия. Я никогда не позволю себе, никогда не прощу ординатору своему или заведующему, если он не обследует его на серьезную кардиологическую патологию, — констатировал Мясников.

До этого Александр Мясников назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. По его словам, нерегулярное питание, при котором человек ест хаотично, может представлять опасность для здоровья.

Он также признался, что один вопрос, заданный гостьей в программе «О самом главном», поставил его в тупик. Одна из зрительниц поделилась с Мясниковым правилом, касающимся нарезки овощей, которое она услышала.