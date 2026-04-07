«Никогда не позволю себе»: врач Мясников назвал непростительную для медиков ошибку

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о медицинской ошибке, которую считает недопустимой. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном».
По его словам, речь идет о недооценке симптомов, связанных с возможными проблемами сердца. Он отметил, что подобные ошибки он не простил бы ни себе, ни своим подчиненным.
Мясников пояснил, что у части пациентов сердечные патологии, включая инфаркт, могут проявляться нетипично и напоминать менее опасные состояния, например, межреберную невралгию.
— Если такой поступит и скажет: «Мне на вдохе колет», то есть классическая межреберная невралгия. Я никогда не позволю себе, никогда не прощу ординатору своему или заведующему, если он не обследует его на серьезную кардиологическую патологию, — констатировал Мясников.
До этого Александр Мясников назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. По его словам, нерегулярное питание, при котором человек ест хаотично, может представлять опасность для здоровья.
Он также признался, что один вопрос, заданный гостьей в программе «О самом главном», поставил его в тупик. Одна из зрительниц поделилась с Мясниковым правилом, касающимся нарезки овощей, которое она услышала.