1,7 миллиона нижегородцев регулярно занимаются спортом

В Нижегородской области 1,7 миллиона жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. Причем среди активных нижегородцев есть даже люди старше 80 лет. Как сообщили в Нижегородстате, по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 27%.
Цифры говорят сами за себя: регион стремительно молодеет телом и духом, а самую высокую активность в этом проявила молодежь. Возрастная категория от трех до 29 лет вырвалась в лидеры, собрав почти половину всех занимающихся — 45,8%. При этом среди тех, кто дружит со спортом, 39,2% — женщины.
Общая картина здоровья в регионе выглядит оптимистично. Опросы Нижегородстата за 2024 год показали, что 65% жителей могут похвастаться отличной физической формой, а 82% — стабильной психикой.
Нижегородцы не только ввели в жизнь регулярные тренировки, но и стали чаще проверять здоровье у врачей. В 2024 году профилактические осмотры прошли 91,3% взрослых из тех, кому они положены, и почти 99% детей до 14 лет. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 8,8%
Кроме того, в регионе работает 197 санаторно-курортных учреждений и баз отдыха. Они готовы принять 27 тысяч гостей одновременно, включая 697 юных нижегородцев, для которых предусмотрены шесть детских санаториев. Так что желающие могут и силы поправить, и энергией зарядиться, и в форму войти.