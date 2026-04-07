Аллею Диурова в Красноярске передали на обслуживание после многолетней проблемы с уборкой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аллея Диурова в Свердловском районе перешла на обслуживание Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Теперь именно это учреждение отвечает за уборку, вывоз мусора и общее состояние территории.
Решение стало итогом затянувшейся ситуации. Хотя аллею благоустроили почти 10 лет назад, долгое время она не имела официального статуса. Из-за этого ее не включали в контракты на содержание, и регулярная уборка фактически не проводилась.
В 2025 году после жалоб жителей на переполненные урны их даже убрали, однако проблему это не решило. Лишь в феврале 2026 года аллея официально получила статус благоустроенной территории, что позволило передать ее на обслуживание.
Теперь при возникновении проблем жители могут обращаться в диспетчерскую службу по номеру 005 или напрямую в УДИБ, рассказал у себя в соцсетях депутат Заксобрания Илья Зайцев.
Кроме того, в этом году на аллее планируют установить новые малые архитектурные формы, чтобы сделать пространство более комфортным для горожан.