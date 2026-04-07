Реальные зарплаты учителей падают третий год подряд в Казахстане

Среднемесячная зарплата одного работника в сфере образования в 2025 году составила 322,7 тыс. тенге — это на 6,8% больше, чем годом ранее. Однако инфляция полностью нивелировала этот рост. Напомним, в 2025 году она составила 12,3% против 8,6% в 2024 году.
Снижение реальных доходов продолжается с 2023 года, причем темпы падения ускоряются. В предыдущие два года сокращение было менее заметным.
Также отмечается, что в целом по экономике ситуация выглядит лучше: в 2025 году средняя зарплата достигла 442 тыс. тенге, а реальное снижение составило 1,4% — это первое падение с 2017 года.
При этом ранее зарплаты педагогов росли опережающими темпами. С 2019 по 2021 год они увеличивались в среднем на 17,8% в год. Такой рост был уникальным для отрасли — в целом по экономике зарплаты тогда прибавляли примерно вдвое медленнее, в среднем на 8,4% в год.
Сфера образования остается крупнейшим работодателем среди обследованных предприятий. В ней заняты 1,1 млн человек, или 29% от общего числа работников. Большинство из них работают в школах и колледжах — 64%, или 708 тыс. человек, относятся к сегменту среднего образования. При этом численно преобладают женщины — 536,8 тыс. человек.
В сегменте среднего образования реальные зарплаты снижаются еще быстрее — на 6,1%.
Ранее «Курсив» писал, что учителям Казахстана раздадут 200 тыс. лицензий ChatGPT.