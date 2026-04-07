Наталья Поклонская назвала Путина архитектором нового мира

Бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила, что считает президента России Владимира Путина «архитектором нового мира и новой России».

— Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин — архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает, — очень ответственные, очень мало кто бы их принял, — высказалась экс-прокурор в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

Поклонская уточнила, что речь идет о «разрушении тех старых устоев», включая однополярный мир, а также о формировании России как «мощной и могущественной державы». Она отметила, что стране это удается, несмотря на все трагические события, которые происходят в текущий момент.

В прошлом году Наталья Поклонская заявила, что наилучшим местом для встречи президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского является Крым. Она подчеркнула, что на территории полуострова может быть поставлена точка и «заложено новое русло» для настоящего и будущего, основанного на другом соглашении и принципах мировой политики.

