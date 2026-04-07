Где в Казахстане пик паводков прямо сейчас

«В настоящее время на большей части страны активная фаза паводков минимизирована, обстановка стабильная, ведется мониторинг. С 1 марта 2026 года в круглосуточном режиме функционирует оперативный противопаводковый штаб МЧС с привлечением представителей заинтересованных госорганов. Во всех регионах страны развернут областной оперативный противопаводковый штаб, координирующий действия всех служб гражданской защиты и заинтересованных ведомств. В настоящее время в южных и западных регионах страны активная фаза паводков минимизирована. Сейчас пик паводков проходит на территории Акмолинской области. Вместе с тем на контроле находится Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области», — сообщили в пресс-службе МЧС во вторник.
По данным ведомства, «обеспечивается постоянный мониторинг гидрологической обстановки и состояния паводкоопасных населенных пунктов».
«Противопаводковые мероприятия продолжаются и находятся на контроле. В целях недопущения осложнения паводковой ситуации реализуется комплекс превентивных и оперативных мер. Силами МЧС, МИО (местных исполнительных органов — КазТАГ) и других служб вывезено более 9 млн кубометров снега, откачано более 1,3 млн кубометров талой воды, уложено свыше 79 тыс. мешкотары и 103 тыс. тонн инертного материала, очищено порядка 1,9 млн метров арыков и каналов, возведено более 5 тыс. временных дамб и насыпей. Для оценки обстановки проводится постоянный мониторинг. Всего проведено 43 облета, на которых обследованы 305 паводкоопасных населенных пунктов. Аэровизуальные обследования продолжаются», — говорится в сообщении.
Также, по информации министерства, военнослужащие воинских частей МЧС задействованы в противопаводковых работах на паводкоопасных участках в Северо-Казахстанской области.
«Всего в противопаводковых работах задействованы 700 человек, 227 единиц техники, 40 мотопомп и пять плавсредств МЧС, МИО, МВД и других организаций. В девяти регионах проведены взрывные работы на 220 участках общей площадью более 626 тыс. кв. м, срезано свыше 29 тыс. метров льда и пробурено 41 тыс. лунок. На контроле 11 переливов в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях и три размыва в Акмолинской области», — добавили в МЧС.
Как уточнили в ведомстве, в Акмолинской области приняты превентивные меры для предотвращения подтопления населенных пунктов.
«5 апреля зафиксировано частичное нарушение целостности тела плотины “Шоптыколь”, расположенной в 2 км к северу от села Сабынды Коргалжынского района. На данный момент дамба восстановлена, угрозы населенным пунктам нет. А также в Астраханском районе, при въезде в село Старый Колутон, в связи с интенсивным снеготаянием и повышением уровня воды в реке Колутон, с целью предотвращения перелива воды было заблаговременно вскрыто автомобильное полотно. В результате проведенных мероприятий временно отсутствует транспортное сообщение с селом Старый Колутон. Угрозы населенному пункту нет. Организовано дежурство. Население обеспечено необходимыми запасами медикаментов, продуктов питания и ГСМ», — сообщили в министерстве.
Согласно информации, «военнослужащие МЧС завершили противопаводковые мероприятия в ВКО».
«Личный состав второго спасательного батальона воинской части 68303 МЧС, задействованный на превентивных противопаводковых мероприятиях в районе Алтай, вернулся на место постоянной дислокации в городе Усть-Каменогорске. С 12 марта личный состав выполнял задачи по предотвращению паводка в населенных пунктах районе Алтай, селах Тургусун, Чапаево, Малеевск, Соловьево, Маяк, поселке Зубовск и городе Алтай. Силами батальона было всего прочищено от снега и льда 4905 метров арыков, шесть мостов, два канала, 27 водопропускников, заполнено 1220 штук мешкотары инертным материалом. Укреплена мешкотарой с инертным материалом дамба реки Бухтарма в поселке Зубовск. Также проводилась профилактическая работа с населением паводкоопасных населенных пунктов», — проинформировали в ведомстве.
В МЧС также сообщили, что в Северо-Казахстанской области постоянно проводится мониторинг паводковой обстановки.
«В области находится группировка воинской части 28237 МЧС, которая задействована в городе Петропавловске, поселке Заречный и селе Бесколь Кызылжарского района. Силами данного подразделения для укрепления защитных дамб в Кызылжарском районе и вблизи города Петропавловска заготовлено 28 тыс. мешкотары, уложено 10 тыс. мешков. Также в целях предотвращения подмыва дамб паводковыми водами реки Есиль уложено 2 тыс. метров полиэтиленового полотна. В рамках мониторинга паводковой обстановки проведено аэровизуальное обследование бассейнов реки Есиль, озер Большой Тарангул, Малый Тарангул, Чаглинского и Селетинского водохранилища, снегозапасов Акжарского и Тайыншинского районов и района имени Г. Мусрепова. Ситуация находится на постоянном контроле», — заверили в министерстве.
В Костанайской области, согласно данным ведомства, с начала паводкового периода подтоплений не зарегистрировано, уровень воды не превышает критических отметок, и по состоянию на 7 апреля обстановка в области стабильная.
«Активная фаза паводкового периода в области Абай завершена, обстановка на территории региона остается стабильной. Снегопокрытая зона составляет порядка 8% и наблюдается исключительно в горной местности. Гидрологическая обстановка на реках стабильная, реки вскрылись, водные объекты функционируют в штатном режиме. Паводковая ситуация в Карагандинской области остается стабильной, активная фаза паводкового периода в области завершена», — сказано в сообщении.