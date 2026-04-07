Где в Казахстане пик паводков прямо сейчас

«В настоящее время на большей части страны активная фаза паводков минимизирована, обстановка стабильная, ведется мониторинг. С 1 марта 2026 года в круглосуточном режиме функционирует оперативный противопаводковый штаб МЧС с привлечением представителей заинтересованных госорганов. Во всех регионах страны развернут областной оперативный противопаводковый штаб, координирующий действия всех служб гражданской защиты и заинтересованных ведомств. В настоящее время в южных и западных регионах страны активная фаза паводков минимизирована. Сейчас пик паводков проходит на территории Акмолинской области. Вместе с тем на контроле находится Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области», — сообщили в пресс-службе МЧС во вторник.