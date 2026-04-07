В школе в Добрянке рассказали о погибшей учительнице

РИА Новости: погибшая в школе в Добрянке учительница была приветливой и доброй.

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Погибшая учитель русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Пермского края Олеся Багута была приветливым и добрым человеком, рассказала РИА Новости сотрудница школьной столовой Нинель.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Женщина скончалась в больнице.

«Олеся Петровна — чистой души человек, всегда приветливая, добрая, мне кажется, она даже кричать и ругать не умеет. О своем классе всегда пеклась, подавала заявки на обед, на разные олимпиады. Очень-очень жаль, что такие хорошие люди уходят», — сказала собеседница агентства.