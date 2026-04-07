15 миллиардов на ямы и трассы: в Красноярском крае стартует масштабный дорожный сезон

КРАСНОЯРСК, 7 апреля, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил готовность дорожных служб к сезону и поставил жесткие условия подрядчикам: выходить на объекты сразу, как позволяет погода, а дефекты прошлогоднего ремонта устранять за собственный счет.

«Жители справедливо пишут мне о растаявшем весной асфальте и ямах. Там, где есть дефекты, подрядчики должны быстро и за свой счет их устранить», — потребовал Михаил Котюков.

В этом сезоне в крае отремонтируют 168 км региональных дорог и 252 км муниципальных — всего 59 краевых объектов и 350 участков местных дорог. На эти цели направят 15 млрд рублей. Среди ключевых объектов — реконструкция трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково, обхода Красноярска, капремонт дорог Канск — Абан — Богучаны и обхода Ужура. Дополнительно восстановят 36 км федеральных трасс.

В самом Красноярске на дороги выделено 2,46 млрд рублей: работы охватят 56 объектов протяженностью почти 70 км. В центре города приведут в порядок улицы Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова, отремонтируют 136 внутриквартальных проездов и 3,5 км мостового покрытия. Особый акцент — на участки у школ и больниц. Еще 102 млн рублей выделено на дороги новых присоединенных территорий — более 22 км.

Городские службы уже устранили ямы на 125 участках и обследовали 117 гарантийных объектов, выявив 52 замечания к подрядчикам.

Ранее сообщалось о том, в Ачинске за бюджетный счет начали менять печи на современные котлы.

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.