Халатность водителя фуры стоила жизни ребенку в Хабаровском крае

В районе имени Лазо суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил одного ребёнка и тяжело покалечил второго. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
В мае 2025 года водитель грузовика Mercedes-Benz Actros с прицепом, полностью загруженным древесиной, ехал через село Георгиевка в сторону Переяславки. На обочине дороги в этот момент шли двое детей. Мужчина резко затормозил, потерял управление, вылетел на обочину и на полном ходу врезался в детей. Грузовик с прицепом перевернулся.
В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте, а 10-летняя девочка получила тяжёлые травмы. Сам водитель вину полностью признал.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека и тяжкий вред здоровью. С учётом смягчающих обстоятельств мужчине назначили 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управлять транспортом на 2 года и 6 месяцев.
Суд также взыскал с владельца грузовика и самого водителя в солидарном порядке компенсацию морального вреда: 3 миллиона 850 тысяч рублей — матери погибшего мальчика, 1 миллион 500 тысяч рублей — пострадавшей девочке и 890 тысяч рублей — её матери. Приговор пока не вступил в законную силу.