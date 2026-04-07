Косметологи рассказали об опасности процедуры «точка Лабутена»

В последнее время все большую популярность набирает новый тренд в косметологии — процедура «точка Лабутена». Это укол ботокса в ахиллово сухожилие. Врач-косметолог Марета Икаева, врач — косметолог-дерматолог Екатерина Анчикова и акватерапевт Светлана Ковалева рассказали, так ли безопасна процедура.
Икаева считает, что процедура будет полезна девушкам, которую большую часть времени носят каблуки. По словам врача, она позволит снять лишние напряжение, подтянуть внутренние мышцы и убрать имеющиеся спазмы.
Мнение специалистов относительно безопасности процедуры разошлись. Врач-дерматолог Анчикова отметила, что эффективность процедуры не доказана.
— Если неправильно проводить манипуляции, возможны травмирующие факторы касательно соединительной ткани, а также сосудов, вен и артерий. Возможно нарушение походки, двигательной функции ноги, повреждение сухожилий, — поделилась эксперт в беседе с Life.ru.
Врач Ковалева также не считает манипуляцию безопасной. По ее словам, укол может вызвать не только изменения в костях, но и другие серьезные последствия.
С началом весны кожа требует особого ухода. Врач-дерматолог косметолог Диана Вустовская в беседе с «Вечерней Москве», рассказала, как защитить кожу от агрессивного воздействия солнца в домашних условиях.