Как сказать тост на казахском языке и не растеряться на тое

Золотая формула казахского тоста
Даже если вы будете говорить по-русски, использование ключевых фраз на казахском в начале и в конце — это знак глубокого уважения. Вот как можно поприветствовать гостей:
Армысыздар, қадірлі қонақтар! — Здравствуйте, почтенные гости!
Ассалаумағалейкум, ағайын! — приветствие мужчинам или родственникам в целом, но эту фразу могут использовать только мужчины.
Далее можно продолжить тост пожеланием:
Бүгінгі қуаныш құтты болсын! — Поздравляю с сегодняшним радостным событием!
Либо можно использовать фразу:
Осы ерекше мерекемен шын жүректен құттықтаймын! — От всей души поздравляю с этим особенным праздником!
Добавьте главное пожелание:
Сіздерге бақыт, денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін — Желаю вам счастья, здоровья и долгой жизни.
Отбасыларыңыз аман, берекелі болсын — Пусть ваша семья будет в здравии, а в доме царит благополучие.
В финале можно использовать фразу:
Той тойға ұлассын! — Пусть череда праздников в вашем доме не заканчивается!
Готовые шаблоны тостов на казахском языке
На свадьбу:
Жас жұбайлар бақытты болсын! Махаббаттарыңыз баянды болсын!
Пусть молодые будут счастливы! Пусть ваша любовь будет вечной!
На день рождения или юбилей:
Туған күніңізбен / мерейтойыңызбен құттықтаймын! Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілеймін. Жасыңызға жас қосылсын!
Поздравляю вас с днем рождения / с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия вашей семье. Пусть жизнь будет долгой!
Фраза Жасыңызға жас қосылсын! дословно переводится как «Пусть к вашему возрасту прибавится еще год», что фактически является пожеланием долголетия.
На «Тұсау кесер» (разрезание пут, часто совмещают с первым днем рождения ребенка):
Қадамың құтты болсын, болашағың жарқын болсын!
Пусть твой шаг будет благословенным, а будущее — светлым!
Универсальный тост:
Құрметті қонақтар, бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын! Баршаңызға зор денсаулық, бақыт тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, дастархандарыңызға береке тілеймін! Той тойға ұлассын!
Уважаемые гости, от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях будет благополучие, а в домах всегда царит изобилие! Пусть один праздник сменяется другим!
Полезные советы для выступления
Говорите медленно, это нормально.
Выучите 2−3 универсальные фразы заранее.
Не бойтесь акцента, важно то, что вы уже решились произнести тост на казахском языке.
Если забыли текст, скажите коротко, но от души.
Помните, что на больших тоях много спикеров. Короткий, емкий тост на 1−2 минуты ценится выше, чем 10-минутная лекция.
Что делать, если вам дали слово, а вы совсем не знаете казахского?
Главное — не паниковать. Начните с фразы:
Армысыздар, қадірлі қауым! — Здравствуйте, почтенная публика!
Затем искренне поздравьте на русском языке и закончите фразой:
Той құтты болсын! — Поздравляю с праздником!
Этого достаточно, чтобы проявить уважение к традициям.
В какой последовательности обычно дают слово на тое
В Казахстане строго соблюдается иерархия. Сначала говорят самые старшие родственники (ақсақалдар), затем сваты (құдалар), следом братья и сестры родителей, и только в конце — друзья и коллеги. Если вас вызвали раньше, это знак особого уважения.
