Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как сказать тост на казахском языке и не растеряться на тое

На казахских праздниках рано или поздно микрофон доходит до каждого. И если вы не говорите на казахском свободно, это может стать стрессом. Kursiv LifeStyle собрал простую инструкцию и готовые шаблоны тостов, который подойдут для любого мероприятия.

Золотая формула казахского тоста

Даже если вы будете говорить по-русски, использование ключевых фраз на казахском в начале и в конце — это знак глубокого уважения. Вот как можно поприветствовать гостей:

Армысыздар, қадірлі қонақтар! — Здравствуйте, почтенные гости!
Ассалаумағалейкум, ағайын! — приветствие мужчинам или родственникам в целом, но эту фразу могут использовать только мужчины.

Далее можно продолжить тост пожеланием:
Бүгінгі қуаныш құтты болсын! — Поздравляю с сегодняшним радостным событием!
Либо можно использовать фразу:
Осы ерекше мерекемен шын жүректен құттықтаймын! — От всей души поздравляю с этим особенным праздником!

Добавьте главное пожелание:
Сіздерге бақыт, денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін — Желаю вам счастья, здоровья и долгой жизни.
Отбасыларыңыз аман, берекелі болсын — Пусть ваша семья будет в здравии, а в доме царит благополучие.

В финале можно использовать фразу:
Той тойға ұлассын! — Пусть череда праздников в вашем доме не заканчивается!

Готовые шаблоны тостов на казахском языке

На свадьбу:

Жас жұбайлар бақытты болсын! Махаббаттарыңыз баянды болсын!
Пусть молодые будут счастливы! Пусть ваша любовь будет вечной!

На день рождения или юбилей:

Туған күніңізбен / мерейтойыңызбен құттықтаймын! Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілеймін. Жасыңызға жас қосылсын!
Поздравляю вас с днем рождения / с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия вашей семье. Пусть жизнь будет долгой!
Фраза Жасыңызға жас қосылсын! дословно переводится как «Пусть к вашему возрасту прибавится еще год», что фактически является пожеланием долголетия.

На «Тұсау кесер» (разрезание пут, часто совмещают с первым днем рождения ребенка):

Қадамың құтты болсын, болашағың жарқын болсын!
Пусть твой шаг будет благословенным, а будущее — светлым!

Универсальный тост:

Құрметті қонақтар, бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын! Баршаңызға зор денсаулық, бақыт тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, дастархандарыңызға береке тілеймін! Той тойға ұлассын!
Уважаемые гости, от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях будет благополучие, а в домах всегда царит изобилие! Пусть один праздник сменяется другим!

Полезные советы для выступления

  • Говорите медленно, это нормально.

  • Выучите 2−3 универсальные фразы заранее.

  • Не бойтесь акцента, важно то, что вы уже решились произнести тост на казахском языке.

  • Если забыли текст, скажите коротко, но от души.

Помните, что на больших тоях много спикеров. Короткий, емкий тост на 1−2 минуты ценится выше, чем 10-минутная лекция.

Что делать, если вам дали слово, а вы совсем не знаете казахского?

Главное — не паниковать. Начните с фразы:
Армысыздар, қадірлі қауым! — Здравствуйте, почтенная публика!
Затем искренне поздравьте на русском языке и закончите фразой:
Той құтты болсын! — Поздравляю с праздником!
Этого достаточно, чтобы проявить уважение к традициям.

В какой последовательности обычно дают слово на тое

В Казахстане строго соблюдается иерархия. Сначала говорят самые старшие родственники (ақсақалдар), затем сваты (құдалар), следом братья и сестры родителей, и только в конце — друзья и коллеги. Если вас вызвали раньше, это знак особого уважения.

Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что в Казнете активно обсуждают необычную бизнес-идею — проводить интерактивные тои для туристов и городских жителей, которым не хватает веселья и национального колорита. Инициатива появилась в популярной сети Threads и за короткое время собрала сотни комментариев.