Когда отремонтируют дорогу на БАО для машин, рассказали в акимате Алматы

Почему закрыта дорога Алматы — БАО
В марте 2020 года проезд на Большое Алматинское озеро (БАО) на автомобилях был перекрыт на неопределенный срок. Причиной стали обвалы и промоины на некоторых участках дороги. После закрытия дороги на БАО значительно сократился поток туристов, а ученые зафиксировали восстановление местной экосистемы.
Осенью 2023 года дорога на БАО была открыта на короткий срок, но затем вновь закрыта. Однако, попасть на БАО пешком и на велосипедах по-прежнему возможно.
В 2025 году на озеро была открыта новая пешеходная тропа. Она уже использовалась ранее и хорошо известна опытным туристам. Для алматинцев важно вновь иметь возможность добраться до БАО на своем автомобиле, так как это один из самых красивых природных объектов города. В отзывах 2ГИС на объект горожане часто спрашивают, когда же откроют дорогу для машин.
Большое Алматинское озеро не только потрясающей красоты природный объект, но и режимный объект, обеспечивающий город питьевой водой. Спускаться к его берегу категорически запрещено.
Ранее «Курсив» сообщал, что в 2026 году к Большому Алматинскому озеру будет проложена еще одна пешеходная тропа, на обустройство которой из бюджета Алматы будет выделено 665 млн тенге.