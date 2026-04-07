Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда отремонтируют дорогу на БАО для машин, рассказали в акимате Алматы

Начать ремонт дороги Алматы — Большое Алматинское озеро планируют в 2026 году. Об этом аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков рассказал на брифинге в РСК Алматы. Напомним, она закрыта для проезда машин с 2020 года. Также дорогу планируют укрепить, чтобы не допустить несчастных случаев.

Источник: Курсив

Почему закрыта дорога Алматы — БАО

В марте 2020 года проезд на Большое Алматинское озеро (БАО) на автомобилях был перекрыт на неопределенный срок. Причиной стали обвалы и промоины на некоторых участках дороги. После закрытия дороги на БАО значительно сократился поток туристов, а ученые зафиксировали восстановление местной экосистемы.

Осенью 2023 года дорога на БАО была открыта на короткий срок, но затем вновь закрыта. Однако, попасть на БАО пешком и на велосипедах по-прежнему возможно.

В 2025 году на озеро была открыта новая пешеходная тропа. Она уже использовалась ранее и хорошо известна опытным туристам. Для алматинцев важно вновь иметь возможность добраться до БАО на своем автомобиле, так как это один из самых красивых природных объектов города. В отзывах 2ГИС на объект горожане часто спрашивают, когда же откроют дорогу для машин.

Большое Алматинское озеро не только потрясающей красоты природный объект, но и режимный объект, обеспечивающий город питьевой водой. Спускаться к его берегу категорически запрещено.

Ранее «Курсив» сообщал, что в 2026 году к Большому Алматинскому озеру будет проложена еще одна пешеходная тропа, на обустройство которой из бюджета Алматы будет выделено 665 млн тенге.