Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 3600 человек погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану

Названо число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану с 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

С 28 февраля, начала американо-израильских ударов по Ирану, погибло примерно 3600 человек, включая не менее 1665 мирных жителей. Об этом со ссылкой на информационное агентство правозащитников HRANA сообщает The Guardian.

При этом в числе погибших мирных жителей не меньше 248 детей.

Так, только в понедельник, 6 апреля, жертвами американо-израильских атак стали как минимум 49 мирных жителей, еще 58 получили ранения. Отмечается, что за последние сутки атака на Иран стала самой массированной за 10 дней.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что война США против Ирана грозит планете великой депрессией и массовым голодом в связи с перекрытием Ормузского пролива.

Кроме того, накануне международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило удар в непосредственной близости к АЭС «Бушер» в Иране.

