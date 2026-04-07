Юрист опроверг слухи о введении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Юрист Илья Русяев опроверг слухи о введении в России штрафов за превышение скорости на 10 километров в час. По его словам, вступившие в силу изменения в законодательстве не касались этого аспекта, и ответственность за превышение скорости наступает только при превышении на 20 километров и более.
В начале апреля в интернете и среди автомобилистов начали распространяться сообщения о том, что водителей начали штрафовать на тысячу рублей за превышение скорости всего на 10 километров в час. Однако Русяев заявил в разговоре с ТАСС, что эти данные не соответствуют действительности.
Он напомнил, что в последний раз изменения в штрафах за превышение скорости были внесены в 2025 году, но они не затронули порог в 10 километров. Наказание по-прежнему предусмотрено за превышение скорости на 20 километров и более, а размер штрафа увеличился с 500 до 750 рублей.
Русяев также отметил, что в ряде регионов с весны 2026 года камеры автоматической фиксации начали отдельно учитывать превышение скорости на 10−20 километров в час. Это сделано для анализа аварийности вблизи школ и пешеходных переходов. Однако штрафы за такое превышение пока не выписываются.
