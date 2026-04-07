Военные предотвратили опасную ситуацию с ребенком в машине

Двухлетний ребенок оказался заперт в автомобиле
Двухлетний ребенок оказался заперт в автомобиле после того, как его мама по неосторожности оставила ключи внутри салона. Сработала сигнализация, двери автоматически заблокировались, а малыш остался один в закрытой машине с поднятыми окнами.
Женщина растерялась и не знала, как действовать. «Я запаниковала. Рядом была только подруга. Потом я увидела людей в форме и сразу побежала к ним за помощью», — рассказала она в соцсетях.
К счастью, рядом оказались военные управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона — старший лейтенант Ержан Абдыбаев и ефрейтор Алибек Оканов. Они возвращались после выполнения служебных задач, но без раздумий откликнулись на просьбу.
Оценив ситуацию, военные убедились, что внутри находится ребенок, и приняли решение вскрывать автомобиль. Действия были быстрыми и аккуратными: уже через 10−15 минут дверь удалось открыть.
Малыш не пострадал — медицинская помощь не понадобилась.
Почему это важно
Такие случаи происходят чаще, чем кажется. Современные автомобили оснащены автоматическими системами блокировки, которые могут сработать в самый неподходящий момент. Летом салон машины быстро нагревается, превращаясь в замкнутое пространство с риском перегрева.
В подобных ситуациях важно:
Не терять время;
Сразу обращаться за помощью;
При необходимости звонить в экстренные службы;
Не пытаться самостоятельно вскрыть машину, если есть риск навредить ребенку.
Мама малыша поблагодарила военных за помощь, отдельно отметив их скорость и человечность. Этот случай — напоминание о том, что герои рядом. Иногда они просто проходят мимо, но именно в нужный момент оказываются теми, кто способен изменить ситуацию и спасти чью-то жизнь.