Военные предотвратили опасную ситуацию с ребенком в машине

В Алматы произошла ситуация, которая могла закончиться тревожно, но благодаря оперативным действиям военных обошлось без последствий.

Источник: DKNews.kz

Двухлетний ребенок оказался заперт в автомобиле

Двухлетний ребенок оказался заперт в автомобиле после того, как его мама по неосторожности оставила ключи внутри салона. Сработала сигнализация, двери автоматически заблокировались, а малыш остался один в закрытой машине с поднятыми окнами.

Женщина растерялась и не знала, как действовать. «Я запаниковала. Рядом была только подруга. Потом я увидела людей в форме и сразу побежала к ним за помощью», — рассказала она в соцсетях.

К счастью, рядом оказались военные управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона — старший лейтенант Ержан Абдыбаев и ефрейтор Алибек Оканов. Они возвращались после выполнения служебных задач, но без раздумий откликнулись на просьбу.

Оценив ситуацию, военные убедились, что внутри находится ребенок, и приняли решение вскрывать автомобиль. Действия были быстрыми и аккуратными: уже через 10−15 минут дверь удалось открыть.

Малыш не пострадал — медицинская помощь не понадобилась.

Почему это важно

Такие случаи происходят чаще, чем кажется. Современные автомобили оснащены автоматическими системами блокировки, которые могут сработать в самый неподходящий момент. Летом салон машины быстро нагревается, превращаясь в замкнутое пространство с риском перегрева.

В подобных ситуациях важно:

  • Не терять время;

  • Сразу обращаться за помощью;

  • При необходимости звонить в экстренные службы;

  • Не пытаться самостоятельно вскрыть машину, если есть риск навредить ребенку.

Мама малыша поблагодарила военных за помощь, отдельно отметив их скорость и человечность. Этот случай — напоминание о том, что герои рядом. Иногда они просто проходят мимо, но именно в нужный момент оказываются теми, кто способен изменить ситуацию и спасти чью-то жизнь.