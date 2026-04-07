На Сарептском путепроводе в Волгограде демонтируют бетонное основание

В Волгограде продолжается ремонт Сарептского путепровода на юге города, и подрядчик срезал не только старое дорожное покрытие, но и бетонное основание моста, чтобы добраться до пролетных строений. В рамках капитального ремонта сооружения рабочие будут восстанавливать несущие конструкции.
Как рассказали в мэрии, сейчас работы ведутся на 400-метровом участке моста шириной 12 метров, и на подходах к путепроводу. Все старое дорожное покрытие и бетон перемалывают в экскаваторах, оснащенных гидромолотами, после чего утилизируют.
После того, как подрядчик выполнит работы по ремонту пролетных строений, предстоит выполнить гидроизоляцию, а потом уложить новое бетонное основание и дорожное полотно, установить новые барьерные ограждения. Напомним, ранее такой же ремонт провели на второй половине путепровода. Такие работы на построенном 1975 году объекте еще не проводились.