Найден способ снизить риски разрушения металлических изделий

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) предложили метод определения дефектов в металлических изделиях через измерения остаточных технологических напряжений. Своевременное обнаружение дефектов поможет продлить срок службы конструкций и предотвратить аварии, сообщили в пресс-службе вуза.
«Остаточные технологические напряжения — это внутренние силы, которые накапливаются при 3D-печати металлических изделий, сварке, прокате, лазерном термоупрочнении. Важно, чтобы конструкции оставались долговечными. Выполнить полный анализ наличия напряжений позволяет программно-аппаратный комплекс», — цитирует пресс-служба разработчика Константина Никитина.
В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что метод позволяет скорректировать технологию изготовления таких изделий, что повышает их долговечность, но она зависит не только от наличия остаточных напряжений. «Метод необходим, чтобы предотвратить аварию или разрушение конструкции», — добавили там.
В основе комплекса лежит метод спекл-интерферометрии, а обработку полученных данных будет выполнять программа, написанная на языке Python. Сначала металлическую поверхность облучают полупроводниковым лазером — он создает особый зернистый узор (спекл картину). Потом в поверхности делают небольшое несквозное отверстие, снова снимают узор и сравнивают изображения с помощью программы: по изменениям в зернистости рассчитывают карту деформаций и определяют остаточные напряжения.
По словам разработчика, предложенный метод превосходит другие (например, ультразвуковое исследование) за счет бесконтактности, высокой чувствительности на уровне нанометров и способности создавать полную карту полей деформаций в режиме реального времени. Кроме этого, метод прост в интерпретации.