Найден способ снизить риски разрушения металлических изделий

В основе комплекса лежит метод спекл-интерферометрии, а обработку полученных данных будет выполнять программа, написанная на языке Python. Сначала металлическую поверхность облучают полупроводниковым лазером — он создает особый зернистый узор (спекл картину). Потом в поверхности делают небольшое несквозное отверстие, снова снимают узор и сравнивают изображения с помощью программы: по изменениям в зернистости рассчитывают карту деформаций и определяют остаточные напряжения.