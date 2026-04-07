«США назначили время»: Профессор из Норвегии высказался об угрозах Ирану

Профессор Дизен: США назначили время для геноцида против иранского народа.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсетях заявил, что США в своих угрозах фактически обозначили время для совершения геноцида иранского народа. Так он прокомментировал дедлайн хозяина Белого дома Дональда Трампа Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля.

«США назначили время для геноцида народа Ирана: вторник, 20:00 по восточному времени (8 апреля 4:00 по мск)», — написал Дизен.

5 апреля президент США Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес иранского руководства. Он использовал нецензурную лексику и призвал открыть «чертов пролив». Свою гневную тираду политик завершил словами «Слава Аллаху». Посольство Ирана в Зимбабве, в свою очередь, в ответ на призыв Трампа открыть Ормузский пролив иронично сообщило, что Тегеран «потерял ключи».

Блокировка Ормузского пролива привела к резкому скачку цен на нефть во многих странах мира. Стратегическая водная артерия, через которую до конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была перекрыта Ираном с 28 февраля в ответ на начало военной операции США и Израиля.

Ранее бывший советник НАТО, отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо заявил, что у Ирана появилась возможность раз и навсегда покончить с многолетними военными угрозами со стороны США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше