«США назначили время»: Профессор из Норвегии высказался об угрозах Ирану

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсетях заявил, что США в своих угрозах фактически обозначили время для совершения геноцида иранского народа. Так он прокомментировал дедлайн хозяина Белого дома Дональда Трампа Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля.
«США назначили время для геноцида народа Ирана: вторник, 20:00 по восточному времени (8 апреля 4:00 по мск)», — написал Дизен.
5 апреля президент США Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес иранского руководства. Он использовал нецензурную лексику и призвал открыть «чертов пролив». Свою гневную тираду политик завершил словами «Слава Аллаху». Посольство Ирана в Зимбабве, в свою очередь, в ответ на призыв Трампа открыть Ормузский пролив иронично сообщило, что Тегеран «потерял ключи».
Блокировка Ормузского пролива привела к резкому скачку цен на нефть во многих странах мира. Стратегическая водная артерия, через которую до конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была перекрыта Ираном с 28 февраля в ответ на начало военной операции США и Израиля.
Ранее бывший советник НАТО, отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо заявил, что у Ирана появилась возможность раз и навсегда покончить с многолетними военными угрозами со стороны США.