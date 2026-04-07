Вслед за Алматы скрытые патрули полиции начали «охоту» на дорогах Актобе

Патрули для выявления нарушителей ПДД: новый формат работы полиции
Полиция Алматы внедрила новый формат работы — негласные патрули, которые будут выявлять злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) и оперативно пресекать их опасное вождение. Основной акцент будет сделан на фактах агрессивного вождения: резких перестроениях, так называемой «шашечной» езде, подрезаниях и создании аварийных ситуаций.
Как это работает?
Когда нарушение фиксируется, негласные патрули передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции в режиме реального времени. Экипажи останавливают автомобиль и привлекают водителя к ответственности.
Первые результаты
В ходе первых мероприятий было выявлено более 30 транспортных средств, грубо нарушивших ПДД. Это позволило предотвратить десятки возможных ДТП, включая те, что могли бы иметь тяжкие последствия. На всех водителей были наложены штрафы, а их автомобили отправлены на штрафстоянку.
Контекст
Вчера формат негласного патрулирования был внедрен в Алматы. За минувшие выходные скрытые патрули помогли выявить и наказать 28 агрессивных водителей. Ранее сообщалось, что полиция усилила контроль на тротуарах города, используя самокаты.