В Ростовской области планируют искусственно вызвать дожди

Весной 2026 года власти Ростовской области могут вызвать искусственные осадки. Соответствующую информацию озвучила заместитель губернатора региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Анна Касьяненко.
«В прошлом году мы использовали авиацию, чтобы вызвать дождь и помочь нашим аграриям справиться с последствиями чрезвычайной засухи. В этом году, если на полях будет мало влаги, снова воспользуемся силами авиации. Если понадобится, такие работы проведем в апреле или мае», — сообщила Анна Касьяненко.
По её словам, сейчас специалисты обсуждают с учёными возможность вызывать осадки с помощью беспилотников.
Ранее сообщалось, что заморозки до −3 градусов придут в Ростовскую область перед Пасхой.