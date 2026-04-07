В Ростовской области планируют искусственно вызвать дожди

Таким образом власти намерены оказать помощь донским аграриям.

Весной 2026 года власти Ростовской области могут вызвать искусственные осадки. Соответствующую информацию озвучила заместитель губернатора региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Анна Касьяненко.

«В прошлом году мы использовали авиацию, чтобы вызвать дождь и помочь нашим аграриям справиться с последствиями чрезвычайной засухи. В этом году, если на полях будет мало влаги, снова воспользуемся силами авиации. Если понадобится, такие работы проведем в апреле или мае», — сообщила Анна Касьяненко.

По её словам, сейчас специалисты обсуждают с учёными возможность вызывать осадки с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что заморозки до −3 градусов придут в Ростовскую область перед Пасхой.