Астронавты миссии Artemis II ненадолго потеряли связь с Землей

Астронавты Artemis II потеряли связь с Землей во время облета Луны — корабль с астронавтами уходил в мертвую зону, где не было связи. В этот период аппарат прошел на минимальном расстоянии от Луны, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Максимальный уровень отдаления корабля от Земли составил 406,7 тыс. км, что стало новым рекордом по дальности полета — предыдущий поставили в 1970 году.
1 апреля США в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Экспедиция вокруг Луны и обратно продлится десять дней. Цель миссии испытательная: космонавты проверят работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год.
На борту корабля три астронавта NASA — командир экипажа Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.
Первая программа «Аполлон» проводилась в 1962—1972 годах, с 1968 по 1972 год NASA отправило на Луну девять экспедиций в рамках программы «Аполлон», в шести астронавты высаживались на поверхность спутника Земли. После 1972 года программу заморозили, а позднее закрыли.
