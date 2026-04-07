Астронавты миссии Artemis II ненадолго потеряли связь с Землей

1 апреля США в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Экспедиция вокруг Луны и обратно продлится десять дней. Цель миссии испытательная: космонавты проверят работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год.