Известный виолончелист Багжан Октябрь вдохнул жизнь в казахскую классику среди меловых скал

Плато Актолагай: Место для выступления музыканта
Музыкант выбрал уникальный природный объект Актюбинского региона — плато Актолагай для своего выступления. Перформанс на фоне белоснежных скал и бескрайнего горизонта стал настоящим успехом, подарив слушателям уникальные впечатления.
Актолагай часто называют «инопланетным пейзажем» из-за гладких белых склонов и необычных форм рельефа. Особенно красиво здесь на рассвете и закате. Плато — одно из самых необычных и фотогеничных мест страны, куда приезжают за эффектными кадрами и ощущением полной изоляции от цивилизации.
Музыкант отметил, что его цель — представить казахскую классическую музыку в современном формате и донести её до новой аудитории. По его словам, гармония природы и музыки — важное направление современного искусства, позволяющее по-новому воспринимать национальное наследие.
Багжан Октябрь: Современный артист с необычными аранжировками
Багжан Октябрь стал особенно популярен благодаря своим необычным аранжировкам и видео с выступлений. Он не является академическим музыкантом, а скорее современным артистом, который сделал виолончель модной и доступной широкой аудитории.
Завораживающие представления артист устраивает довольно часто. Например, в феврале 2026 года он сыграл на автомобильной дороге на фоне снежных гор.
Игорь Саруханов: Заслуженному артисту России исполнилось 69 лет
6 апреля 2026 года заслуженному артисту России Игорю Саруханову исполнилось 69 лет. В преддверии этого события на телеканале «Россия 1» вышла праздничная программа «Привет, Андрей!», одной из главных гостей которой стала эстрадная певица Казахстана Роза Рымбаева.