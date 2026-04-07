Известный виолончелист Багжан Октябрь вдохнул жизнь в казахскую классику среди меловых скал

Один из самых популярных молодых виолончелистов Казахстана Багжан Октябрь исполнил произведение «Карлыгаш» композитора Ахмета Жубанова в новом звучании, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Плато Актолагай: Место для выступления музыканта

Музыкант выбрал уникальный природный объект Актюбинского региона — плато Актолагай для своего выступления. Перформанс на фоне белоснежных скал и бескрайнего горизонта стал настоящим успехом, подарив слушателям уникальные впечатления.

Актолагай часто называют «инопланетным пейзажем» из-за гладких белых склонов и необычных форм рельефа. Особенно красиво здесь на рассвете и закате. Плато — одно из самых необычных и фотогеничных мест страны, куда приезжают за эффектными кадрами и ощущением полной изоляции от цивилизации.

Музыкант отметил, что его цель — представить казахскую классическую музыку в современном формате и донести её до новой аудитории. По его словам, гармония природы и музыки — важное направление современного искусства, позволяющее по-новому воспринимать национальное наследие.

Багжан Октябрь: Современный артист с необычными аранжировками

Багжан Октябрь стал особенно популярен благодаря своим необычным аранжировкам и видео с выступлений. Он не является академическим музыкантом, а скорее современным артистом, который сделал виолончель модной и доступной широкой аудитории.

Завораживающие представления артист устраивает довольно часто. Например, в феврале 2026 года он сыграл на автомобильной дороге на фоне снежных гор.

