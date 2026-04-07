Российский актер рассказал о будущем своей 5-летней дочери

Российский актер Даниил Воробьев на премьере нового фильма пообщался с представителями прессы и рассказал о том, чем сейчас живет его 5-летняя дочь Эльза-Лила. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Как заметил артист, говорить с ребенком о сложных вещах, например, о космосе, пока рано. Он утверждает, что его ребенок «еще в хаосе», но, когда у нее «все стабилизируется», они начнут разговаривать про это.
При этом Воробьев обратил внимание на то, что его дочь недавно заявила, что «хочет жить в кино». Собеседник издания указал, что в этом вопросе им еще предстоит разобраться. Актер подчеркнул, что не против возможного выбора дочери, отметив, что «это круто», а ее саму он охарактеризовал как артистку. Впрочем, он не будет против, если это будет и какое-то другое направление.
«Театральных кружков нет, но есть подиум. Ей очень нравятся платья, нравится моделинг», — утверждает Воробьев. Он счел правильным экспериментировать и пробовать что-то. К тому же, по словам артиста, для его дочери уже было «маленькое предложение».
«Посмотрим», — добавил актер.
